Sportlerwahl: Red Bull Salzburg ist die Mannschaft des Jahres

Österreichs Mannschaft des Jahres 2018 kommt so wie im Vorjahr aus dem Fußball-Lager. FC Red Bull Salzburg hat die Wahl unter den Mitgliedern der Sportjournalisten-Vereinigung Sports Media Austria (SMA) zum besten Team des Jahres gewonnen und ist am Mittwoch im Rahmen der Lotterien Sporthilfe Gala in Wien geehrt worden. Im Vorjahr war das ÖFB-Frauen-Nationalteam ausgezeichnet worden.

