Sportliche Rekorde für die Ewigkeit - oder doch nicht?

Der Kalte Krieg und Doping machten es großteils möglich. Fabelrekorde in der Leichtathletik faszinieren. Aber sie sind auch Sittenbild einer Branche.

Fast auf den Tag genau vor 52 Jahren gelang am 18. Oktober dem US-Weitspringer Bob Beamon bei den Olympischen Sommerspielen 1968 in der Höhenlage von Mexiko City der "Sprung ins 21. Jahrhundert", wie Beobachter von weltweiten Medien es nannten. Mit dem Weltrekord über 8,90 Meter sprang der damals 22-Jährige in Dimensionen, die sogar Leichtathletik-Experten ins Reich der Fantasie glaubten. Sechs Sekunden soll Beamon damals in die Sprunggrube gebraucht haben - eine Ewigkeit und eine große Aufgabe für die Veranstalter, denn ...