ÖFB-Teamspieler Marcel Sabitzer wird dem deutschen Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in der Vorbereitung auf die neue Saison fehlen. Der Offensivmann zog sich beim 3:2-Testsieg am Freitag gegen Galatasaray Istanbul in Seefeld ein Supinationstrauma im rechten Sprunggelenk zu, wie Leipzig am Samstag twitterte. Wie lange Sabitzer nach der Überdehnung aussetzen muss, teilte der Club nicht mit.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Sabitzer muss das Training eine Weile aussetzen