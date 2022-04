Spurs-Niederlage ohne Pöltl im letzten Saison-Heimspiel

Die San Antonio Spurs haben am Samstag (Ortszeit) im letzten Heimspiel des Grunddurchgangs in der National Basketball Association (NBA) eine Niederlage einstecken müssen. Sie verloren ohne Jakob Pöltl und ihre gesamte übliche Startformation gegen die Golden State Warriors mit 94:100. Damit steht fest, dass die Texaner am Mittwoch in der ersten Runde der Play-in genannten Play-off-Qualifikation als Zehnter der Western Conference bei den New Orleans Pelicans antreten.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/R Niederlage für San Antonio im letzten Heimspiel der regulären Saison

Pöltl plagten neuerlich Rückenprobleme. Bei San Antonio fehlten zudem der nach wie vor erkrankte All-Star Dejounte Murray sowie die angeschlagenen Keldon Johnson, Devin Vassell und Doug McDermott. Die Warriors traten ohne den verletzten Stephen Curry und auch ohne Klay Thompson an. Der heimische NBA-Pionier attestierte seinen spielfähigen Kollegen einen "guten Kampf". Lonnie Walker IV war mit 24 Punkten der Topscorer. In der 82. und letzten Partie der regulären Saison trifft San Antonio am Sonntag auswärts auf die Dallas Mavericks, die im Fernduell mit Golden State noch Platz drei in der Western Conference im Visier haben. NBA-Ergebnisse vom Samstag: San Antonio Spurs (ohne Jakob Pöltl) - Golden State Warriors 94:100, Philadelphia 76ers - Indiana Pacers 133:120, Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 141:114, LA Clippers - Sacramento Kings 117:98