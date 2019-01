Spurs starteten Heimserie mit Sieg gegen Washington

Die San Antonio Spurs haben am Sonntag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) eine Serie von vier Heimspielen mit einem Sieg eröffnet. Zum 132:119 gegen die Washington Wizards steuerte der Wiener Jakob Pöltl vier Punkte, fünf Rebounds und je einen Assist, Steal sowie blockierten Wurf in 15:03 Minuten Einsatzzeit bei. Sieben Spieler in den Reihen der Texaner scorten zweistellig.

SN/APA (AFP/Getty)/Christian Peters Aldridge mit 30 Punkten, neun Rebounds und sechs Assists