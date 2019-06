St. Louis Blues stehen vor erstem Stanley-Cup-Triumph

Die St. Louis Blues fehlt nur noch ein Sieg zum erstmaligen Gewinn des Stanley Cups. Das Team aus Missouri gewann am Donnerstag in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL auswärts bei den Boston Bruins mit 2:1 und ging in der "Best of seven"-Finalserie mit 3:2 in Führung. Die Blues können nun am Sonntag mit Heimvorteil den begehrtesten Pokal im Club-Eishockey holen.

SN/APA (AFP/GETTY)/BRUCE BENNETT Für die Blues ist der Stanley Cup zum Greifen nahe