St. Pölten und GAK nach Siegen weiter nach Punkten gleichauf

Der SKN St. Pölten hat seine Position an der Spitze der 2. Fußball-Liga gehalten. Die Niederösterreicher setzten sich am Freitagabend bei Schlusslicht SKU Amstetten mit 1:0 durch und fixierten im sechsten Spiel den bereits fünften Sieg. Den gab es auch für Verfolger GAK mit einem Heim-1:0 gegen Bundesliga-Absteiger SV Ried. Die Steirer liegen nur aufgrund des schlechteren Torverhältnis auf Rang zwei. Den Innviertlern fehlen als Liga-11. schon elf Punkte auf die Spitze.

Der Dritte FC Admira kam gegen die zweite Mannschaft von Sturm Graz über ein 1:1 nicht hinaus und hat jetzt vier Zähler Rückstand auf das Spitzenduo. Der FAC verbesserte sich mit einem 3:1-Sieg gegen den Neunten FC Liefering auf den vierten Platz. Die Vienna zog mit einem 1:0 gegen den SV Stripfing am Liga-Neuling vorbei und ist nun auf Position acht zu finden.

St. Pölten gab nach einer ausgeglichenen Anfangsphase im Niederösterreich-Duell klar den Ton an, hatte aber vor der Pause mehrmals im Abschluss Pech. So klatschte etwa ein Kopfball von Ex-Bundesliga-Stürmer Dario Tadic von der Latte zurück (26.). Nach dem Seitenwechsel konnte der Favorit seine Überlegenheit in zumindest ein Tor ummünzen. Andree Neumayer staubte nach einem abgewehrten Dombaxi-Schuss von innerhalb des Strafraums in der 68. Minute entscheidend ab.

"Es war das erwartet schwere Spiel, aber wir sind drangeblieben und ich denke, dass es ein hochverdienter Sieg war", sagte St. Pöltens Trainer Stephan Helm im ORF-Interview. Für sein Team gab es zum dritten Mal in Folge drei Punkte. Amstetten ist weiter im Besitz der "Roten Laterne" und hat erst einen Zähler auf dem Konto. Der GAK hatte gegen Ried hart zu kämpfen, den Ausschlag gab am Ende ein Treffer von Stürmer Daniel Maderner (56.). Die Steirer kehrten damit nach dem 1:4 in Lafnitz auf die Siegerstraße zurück.

Mit der Admira verlor einer der großen Aufstiegskonkurrenten etwas an Boden. George Davies (12.) brachte die Südstädter zwar programmgemäß in Front, Leon Grgic (18.) sorgte aber fast postwendend für den Ausgleich der "Jung-Grazer". Trotz Chancen auf beiden Seiten blieben weitere Treffer aus. Sturm II ist nach dem vierten Remis weiter sieglos und Vorletzter.

Für den FAC trugen sich Nermin Haljeta (10.), Benjamin Wallquist (50.) und Marcus Maier (62.) in die Schützenliste ein. Den Goldtreffer der Vienna erzielte Anes Omerovic (39.).