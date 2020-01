Langläuferin Teresa Stadlober hat beim Weltcup in Oberstdorf mit Rang drei im Skiathlon über 15 km ihren ersten Saisonpodestplatz geschafft. Die Radstädterin lief am Samstag im Zielsprint einer Dreier-Verfolgergruppe knapp hinter der Norwegerin Ingvild Fugstad Östberg und hauchdünn vor der Schwedin Ebba Andersson ein. Der Sieg ging einmal mehr klar an die Norwegerin Therese Johaug.

SN/APA/EXPA/JFK Erster Saisonpodestplatz für Teresa Stadlober