Stadlober tritt im 10-km-Rennen am Dienstag bei WM an

Langläuferin Teresa Stadlober kann nach überstandener Verkühlung am Dienstag im 10-km-Klassikrennen an den Start gehen. Die Erwartungen für ihren ersten Bewerb bei der Heim-WM sind aber gering. Sie sehe das Rennen als Aufwärmen für den abschließenden Skating-Massenstart über 30 km am Samstag, sagte die Salzburgerin nach bestandenem Fitnesstest im Training am Montag.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Stadlober ist ausreichend genesen für einen Start