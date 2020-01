Bei den vielen knappen Szenen und Toren, die ein Handballmatch über die gesamte Spielzeit liefert, ist es nicht immer leicht, einen einzelnen Grund für Sieg oder Niederlage zu finden. So auch beim Spiel gegen Kroatien. Waren es die zehn Minuten, in denen den Österreichern kein Tor glücken wollte? Oder war es die gesamte erste Hälfte? War es der abgepfiffene Konter, der zum 17:20 führen hätte führen können? Oder war es die vergebene Topchance aufs 21:24? Vielleicht hätte danach die Partie ja noch kippen können. In einem Handballspiel gibt es eben oft mehrere Schlüsselmomente oder (vor-)entscheidende Phasen.

Klar unter seinen eigenen Erwartungen ist gegen Kroatien auf jeden Fall Nikola Bilyk geblieben. Der Kapitän, der bislang knapp zehn Tore pro EM-Match erzielt hatte, traf gegen Kroatien nur drei Mal. In der Vorrunde war er der zentrale Spieler in Österreichs Angriff gewesen, diesmal entzauberte und entnervte ihn sein Kieler Clubkollege Domagoj Duvnjak. Ein Bilyk in Topform ist derzeit aber einfach nicht zu ersetzen.