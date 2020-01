Vor zehn Jahren hatten Robert Weber und Thomas Bauer bereits erlebt, wie ein euphorisches Heimpublikum Österreichs Handball-Nationalteam bei einer Europameisterschaft nach vorne peitschen kann. Damals endete das EM-Abenteuer auf dem sensationellen neunten Platz.

Eine ähnlich gute Stimmung hatten sie sich nun für ihre drei Vorrundenspiele in der Wiener Stadthalle gewünscht − und wurden nicht enttäuscht. In den Partien gegen Tschechien und die Ukraine trieben die Fans das ÖHB-Team bis zum Schluss an und damit zu knappen Siegen. Im Gruppenfinale gegen Nordmazedonien ließen Österreichs Handballer die lautstarken Anhänger des Gegners früh verstummen und die eigenen Fans eine Handball-Party feiern.

Den bislang perfekt ausgenutzten Heimvorteil wollen die rot-weiß-roten Handballer nun auch in der Hauptrunde voll ausspielen. Mit dem Handball-Feuerwerk gegen Nordmazedonien haben sie jedenfalls noch einmal beste Werbung in eigener Sache betrieben.