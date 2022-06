Radsport, alles andere als Randsport

Der Mountainbike-Weltcup liefert unbezahlbare Werbung für Salzburg.

800 Aktive, 2000 akkreditierte Medienvertreter, 25.000 Besucher an der Strecke, Live-TV-Bilder in 93 Ländern: Von "Randsport" kann beim Weltcup der Mountainbiker in Leogang keine Rede sein. Hierzulande erhält dieses Event vergleichsweise wenig Beachtung. Dabei spielt die Region als Veranstalter von hochrangigen Radrennen in der Weltklasse.

Gerne präsentiert sich Salzburg als Wintersportland und rechtfertigt teure Weltcups und Weltmeisterschaften mit der Werbewirkung für den Skitourismus. Der Mountainbikesport liefert all das im Sommer um einen Bruchteil der notwendigen Investitionen. Belohnt wurde ...