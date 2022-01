Geschäfte mit Diktaturen werden nicht nur bei Olympia gemacht.

So zuverlässig wie das Feuerwerk bei der Eröffnungsfeier kommt aus Anlass eines sportlichen Großereignisses auch die Kritik an Zuständen im Veranstalterland: Vor der Fußball-EM 2012 die Massentötung von Straßenhunden in der Ukraine. Vor der WM 2014 in Brasilien die Zwangsumsiedlungen von Favela-Bewohnern. Vor Olympia 2014 in Sotschi und der Fußball-WM 2018 in Russland die autokratische Staatsführung des Wladimir Putin.

Und jetzt also China. Eine Diktatur mit einem Staatslenker, der sich als "überragender Führer" anreden lässt. Ein Regime, das ...