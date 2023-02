Super Bowl: Das war Werbung für den Sport - und nicht umgekehrt

Verletzter Superstar Patrick Mahomes führte Kansas City Chiefs zu starkem Comeback in Offensivspektakel gegen Philadelphia Eagles. Er ist eine Legende. Die Gesundheit der Spieler muss aber verstärkt in den Fokus rücken.

Die Kansas City Chiefs haben mit den Philadelphia Eagles das vermeintlich beste Team dieser Saison im Finale der National Football League gestoppt und den Super Bowl 2023 gewonnen. Angeführt von Quarterback Patrick Mahomes, der trotz Knöchelverletzung ein starkes Comeback in der zweiten Halbzeit dirigierte und mit schmerzverzerrtem Gesicht weiter an seiner Heldengeschichte schrieb, setzte sich der AFC-Champion in der Nacht auf Montag mit 38:35 durch. Kaum zu stoppende Offensivreihen, spektakuläre Spielzüge, Glanzlichter der Verteidiger, harte Entscheidungen für die Schiedsrichter und ein Field Goal zum Sieg Sekunden vor Schluss - das Spiel auf rutschigem Untergrund in Glendale, Arizona, hatte alles.



Lange schienen die Eagles nicht aufzuhalten. Quarterback Jalen Hurts bestätigte seine herausragenden Leistungen dieser Saison. Und Philadelphia führte auch, weil es den mutigeren Trainer hat. Eagles-Coach Nick Sirianni und sein Team taten, was sie das ganze Football-Jahr ausgezeichnet hat. Sie spielten mehrmals auch den vierten Versuch aus - und wurden belohnt. Chiefs-Trainer Andy Reid hingegen entschied sich etwa in der ersten Halbzeit für ein Field Goal - und wurde mit null Punkten bestraft. Doch Reid zeigte gegen sein Ex-Team, dass er einer der Besten seiner Zunft ist. Nach der Pause eilte seine Offense von Touchdown zu Touchdown.



Dieses Offensivspektakel war Werbung für den Sport - und nicht Sport für die Werbung. Im Super Bowl ist das keine Selbstverständlichkeit. Denn zu oft wird den eigentlichen Stars auf der größten Sportbühne der Welt die Show gestohlen. Eine prominent besetzte Werbung nach der anderen, ein stylishes Musikkonzert in der Halbzeit, dazu viel Pathos, noch mehr Patriotismus und Militär überall. Amerikanischer als im Hochamt des American Football wird es nicht. Und Musikstar Rihanna und Co. brannten tatsächlich auch ein Feuerwerk ab.



Vor gewiss wieder mehr als 800 Millionen Zuschauern weltweit waren es in Glendale, Arizona, aber die Sportler, die die besten Geschichten erzählten. Mit herausragenden sportlichen Leistungen. Und mit großen Emotionen. Etwa durch Hurts, der sich in seinem ersten Super Bowl auch nicht von einem teuren Patzer im zweiten Viertel aus der Bahn werfen ließ auf auf drei Touchdowns kam. Oder durch Mahomes, der auch verletzt bewies, dass er der beste Spieler der NFL ist. Oder durch Kadarius Toney, der mit dem längsten Punt-Return der Super-Bowl-Geschichte die Chiefs-Wende nach der Pause befeuerte.



Die Sportler noch mehr in den Mittelpunkt zu rücken, bleibt die große Herausforderung der NFL und ihrer Teams. 149 Gehirnerschütterungen im Grunddurchgang sind alarmierend. Denn deren gesundheitliche Spätfolgen sind längst gut dokumentiert. Gewiss: Kaum ein Spieler, der in der Nacht auf Montag auf dem Feld stand, würde die Teilnahme am Super Bowl mit der Aussicht auf mehr Gesundheit im Leben nach der Karriere eintauschen. So ticken Leistungssportler. Sie geben alles. Es ist die Aufgabe der NFL und ihrer Teams die Spieler zu schützen. Nicht nur jene Minderheit, die über Jahre als Superstars in der Liga bleiben, sondern auch die vielen Spieler, die schon nach kurzer Zeit auf der Strecke bleiben. Das darf keine noch so große Show vergessen lassen.