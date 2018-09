Starke Leistungen der Ruderer

Michael Saller und SSM-Absolvent Severin Erlmoser vom Salzburger Ruderclub "Möve" holten sich zum Saisonabschluss bei den Staatsmeisterschaften auf dem Ossiacher See die Silbermedaille.

Die 91. österreichischen Ruder-Staatsmeisterschaften fanden am vergangenen Wochenende auf dem Kärntner Ossiacher See statt. Mit insgesamt fünf Top-3-Platzierungen sorgten die Salzburger Ruderer für einen erfolgreichen Saisonabschluss.

Einer der Höhepunkte an dem Wochenende aus Salzburger Sicht war der Sieg von Alexander Botha, Paul Knoglinger, Andreas Penk und Philipp Zunzer im Junioren-B-Doppelvierer. In einem Kopf-an-Kopf-Rennen kämpfte das junge Quartett bis auf den letzten Meter gegen die Mannschaft vom RV Wiking Linz. Am Ende sicherten sich die Ruderer der "Möve" um zwölf Hundertstelsekunden den Meistertitel im U-17-Doppelvierer.