Start in die Volleyballsaison: Volles Vertrauen in die Jüngste

Wer hat seine Neuzugänge am besten integriert? In der Austria Volley League Women drehte sich das Transferkarussell diesen Sommer bei fast allen Clubs im Höchsttempo. Auch die PSVBG Salzburg bietet zum Start in ihre zehnte Saison in der höchsten Liga gleich sieben neue Spielerinnen auf.

SN/psvbg salzburg Erna Garibovic.