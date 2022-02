Start Männer-Abfahrt auf 06.00 Uhr MEZ verschoben

Der anhaltende starke, böenartige Wind lässt derzeit keine Olympia-Abfahrt der Männer in Yanqing zu. Der Start in Yanqing ist zum eine weitere Stunde auf 06.00 Uhr MEZ verschoben worden, das entspricht 13.00 Uhr Ortszeit. Bereits am Vortag hatte es geheißen, dass Verschiebungen möglich sein werden, da der Wind laut Prognose erst um die Mittagszeit schwächer werden soll. Man wolle möglichst faire Rennen, hatte FIS-Chef-Renndirektor Markus Waldner gesagt.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Bitte warten heißt es für die Abfahrer

Die alpinen Bewerbe bei den Winterspielen in China beginnen damit gleich einmal nicht programmgemäß. Das Abschlusstraining am Samstag hatte überhaupt abgesagt werden müssen.