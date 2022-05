Start von Monaco-Grand-Prix wegen Regens verzögert

Der Start zum Formel-1-Grand-Prix von Monaco verzögert sich wegen der unsicheren Wetterentwicklung. Knapp zehn Minuten vor dem Start am Sonntag, 15.00 Uhr, fing es zu regnen an, aus Sicherheitsgründen wurde erst zehn, dann weitere sechs Minuten nach hinten verschoben. Nach wenigen Minuten hinter dem Safety Car, das zunächst nur die Einführungsrunde anführen sollte, wurde die Session mittels Roter Flaggen abgebrochen.

Die Autos fädelten sich in der Boxengasse auf und wurden von Regenschirmen und Zelten abgedeckt. Auf dem Wetterradar kündigte sich unterdessen noch mehr Regen an. "Es regnet wie verrückt", sagte Ferrari-Pilot Charles Leclerc. "Ich bin noch nie so nass in einem Formel-1-Auto geworden", funkte Haas-Pilot Mick Schumacher an seine Box.