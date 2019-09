Start-Ziel-Sieg von Leclerc bei Ferrari-Heimrennen in Monza

Charles Leclerc hat am Sonntag seinen zweiten Grand-Prix-Sieg in Folge eingefahren. Eine Woche nach seinem Premieren-Erfolg in Belgien gewann der Ferrari-Pilot auch den Formel-1-Klassiker in Monza nach hartem Kampf vor den Mercedes von Valtteri Bottas und Lewis Hamilton. Bester des Rests waren die beiden Renaults von Daniel Ricciardo und Nico Hülkenberg auf den Plätzen vier und fünf.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Leclerc sorgte für den ersten Ferrari-Heimsieg seit Jahren