Stau und Gegner besiegt: Der Landesmeister kam mit der Bahn

Domink Hirczy und Therese Wagenleitner holten sich bei schwierigen Bedingungen die Titel über 10.000 Meter auf der Bahn.

Die 10.000-Meter-Landesmeisterschaften auf der ASV-Anlage in Itzling am Freitag fanden bei strömendem Regen statt. Das miserable Wetter hielt manche Kontrahenten ab, aber auch die schwierige Verkehrssituation trug das ihre zu einem kleinen Starterfeld bei. Keine Lust auf Stau hatten beispielsweise Manuel und Hans-Peter Innnerhofer. Der Landesmeister kam dennoch aus Innergebirg: Dominik Hirczy vom WSV Bad Hofgastein (33:18,79 Min.) hatte vor seinem Sieg aufs richtige Verkehrsmittel gesetzt - er war per Bahn angereist. Hirczy siegte vor Andrew Robinson (LT Nußdorf/34:46,62) und Martin Pötz (Amateure Steyr/34:50,69). Meisterschafts-Bronze ging an Sudhir Batra (LT Nußdorf/34:51,90).

Den Titel bei den Frauen holte Lokalmatadorin Therese Wagenleitner (ASV Salzburg/43:21,74 Min.) vor Clubikollegin Claudia Kaiser (43:44,99) und Alvina Tasdemir (LAC Salzburg/43:44,15).