Stefan Kraft in Lahti bei Flugshow von Kamil Stoch Dritter

Skispringer Stefan Kraft hat am Sonntag beim Weltcup in Lahti als Dritter die rot-weiß-roten Fahnen hochgehalten. Der 24-Jährige landete zum vierten Mal in dieser Saison - jeweils als Dritter - auf dem Podest. Den Sieg holte sich Weltcup-Dominator Kamil Stoch in beeindruckender Manier. Mit zweimaliger Bestweite deklassierte er das vom Deutschen Markus Eisenbichler angeführte Feld um 28,2 Punkte.

SN/APA (Lehtikuva)/RONI REKOMAA Kamil Stoch war in Lahti eine Klasse für sich