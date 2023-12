Stefan Kraft in Klingenthal-Quali Zweiter

Weltcup-Dominator Stefan Kraft hat sich am Freitag auch bei der Qualifikation für das fünfte Skispringen der Saison in Klingenthal schon in anhaltend guter Form gezeigt. Der Salzburger, der die ersten vier Bewerbe gewonnen hat, sorgte zwar nicht für die größte Weite, wurde mit 138 m aber Zweiter hinter dem Japaner Ryoyu Kobayashi (145,5 m). Michael Hayböck und Manuel Fettner landeten auf den Rängen acht und neun. Alle sechs Österreicher sind am Samstag (16.00 Uhr) am Start.

