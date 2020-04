Stefan Lainer: Trainingsniveau in Kleingruppen "sehr gut"

In der deutschen Fußball-Bundesliga ist am Freitag die erste Trainingswoche nach der schrittweisen Öffnung für Kleingruppen zu Ende gegangen. Für ÖFB-Teamspieler Stefan Lainer überwiegt die Freude, wieder auf dem Platz gestanden zu sein. Dass es am Wochenende wegen des Coronavirus zwei freie Tage statt eines Ligaspiels gebe, sei dennoch "merkwürdig".

SN/APA (AFP/Archiv)/TOBIAS SCHWARZ Stefan Lainer schon im Herbst mit Armhaltung wie zu Corona-Zeiten