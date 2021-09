Steffi Bendrat: "Hürden waren Fluch und Segen zugleich"

Leichtathletin Steffi Bendrat blickt auf ihre Karriere zurück und spricht über Cola, Perfektionismus und zwingend notwendige Reifenwechsel.

Steffi Bendrat war mit mehreren WM- und EM-Teilnahmen viele Jahre lang ein Aushängeschild der Salzburger Leichtathletik. Nun hat die 30-jährige Hürdensprinterin ihre aktive Karriere beendet.

Worauf haben Sie als Sportlerin besonders verzichten müssen? Bei Ihrer Abschiedsfeier hat Ihre Mutter erstaunt festgestellt, dass Sie jetzt sogar Cola trinken... Vieles habe ich nicht als Verzicht empfunden. Die gesunde Ernährung zum Beispiel war auch Teil meiner Lebenseinstellung. Ich habe schnell gemerkt, dass mir das gut tut. Ein Aspekt ist, dass ich jetzt eine freiere Tagesgestaltung habe. Wenn ich nur am Schreibtisch sitze, ist es nicht mehr so entscheidend, wenn ich nur sechs oder sieben Stunden geschlafen habe.

War es der richtige Zeitpunkt, jetzt aufzuhören oder wären da noch Ziele abzuhaken gewesen? Ich habe den Sport von Anfang an aus Überzeugung gemacht und nicht mit dem Gedanken, dass ich dort oder dort hin will. Das war der Schlüssel, mich weiterzuentwickeln und über mich hinauszuwachsen. Die EM- und WM-Teilnahmen waren dann die Folge davon. Klar habe ich jetzt noch einmal alles für den olympischen Traum gegeben. Aber letztlich gibt man bei jedem Lauf das Gleiche. Ich wusste, bei den Olympischen Spielen würde es nichts anderes sein, als was ich tausend Mal im Leben gemacht habe. Ich bin mit mir selbst im Reinen. Ohne die fehlenden fünf Prozent an Vertrauen in meinen Körper war für mich als absolute Perfektionistin der richtige Zeitpunkt.

Diese Perfektionistin hat sogar einmal nach einer Autopanne ihren Vater zum Reifenwechsel 200 Kilometer weit herbei beordert, um noch rechtzeitig zu einem Wettkampf zu kommen... Diese Geschichte beschreibt mich sehr gut. Ich stelle an mich und andere hohe Ansprüche. Daher war es in dem Moment für mich klar, dass ich zu dem Wettkampf muss. Im Nachhinein denke ich mir, so etwas kann man von seinen Eltern eigentlich nicht verlangen. Aber auf den Wettkampf zu verzichten, hat in meinen Kosmos damals nicht existiert.

Was wird Ihnen am Leistungssport fehlen? Das Training bis zum Limit und alles aus mir rauszuholen. Ich habe so oft geflucht, aber das war genau das, was ich wollte: Meine Grenzen verschieben.

Sind Sie auch im Traum über Hürden gesprungen? Es gab Phasen, wo ich schöne Träume davon gehabt habe. In anderen Nächten habe ich die Hürden ein bisschen verflucht, weil es oft Nuancen sind, warum es funktioniert oder nicht. Du willst es als Athlet besser machen und macht es dadurch aber schlimmer. Die Hürden sind Fluch und Segen zugleich für mich gewesen. Ich habe oft coole Läufe gehabt, wo ich nachher gar nicht gewusst habe, was ich in den 13 Sekunden gemacht habe, und andere, die mir vorgekommen sind wie eine halbe Ewigkeit.

Sehen Sie Ideen für Verbesserungen im Sport? Klar, es gibt viele Punkte. Ich weiß aber auch, wie schwierig es ist, etwas zu verändern. Grundsätzlich lässt bei Jugendlichen die Bereitschaft für Leistungssport nach. Man muss aber zu 110 Prozent dazu bereit sein. Nicht immer kommen die Besten nach oben, sondern die, die es wollen und am härtesten arbeiten.

Frage an die österreichisch-deutsche Doppelstaatsbürgerin: Für wen schlägt Ihr Herz beim Sport, zum Beispiel beim Fußball? Wenn die beiden Nationen einmal in einem ernsthaften Wettkampf aufeinandertreffen, müsste ich mir gut überlegen, wo ich ein Public Viewing anschauen würde. Beim Skispringen wäre es klar, weil ich den Stefan [Kraft] und den Michi [Hayböck] kenne. Die Sportwelt ist mehr als nur eine Farbe oder eine Nation. Es geht um den Athleten.