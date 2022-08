Steirer schreibt Geschichte im Downhill-Weltcup

Das aufstrebende Downhilltalent Andreas Kolb rast durch seine bisher beste Saison. Damit nicht genug, fährt er auch zum ersten Mal in der österreichischen Downhillgeschichte unter die Top 3.

Sein Rad legt Andreas Kolb nur selten zur Seite. "Die Saison ist vorbei und ich will trotzdem Rad fahren", erzählt Kolb. Ohne Blitzlichtgewitter und Renntrikot, dafür bewaffnet mit Schaufel und Rad gräbt und baut er sich seine eigenen Wege im Wald, um auch nach der Saison zu trainieren. Steile, schmale Wege. Enge Kurven. Wurzeln, Steine und Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h. So sieht das Terrain von Profimountainbiker Andreas Kolb aus. "Das ist meine komplette Leidenschaft!", sagt der Schladminger nachdrücklich. Andreas Kolb ist derzeit Österreichs erfolgreichster Downhill-Mountainbiker.

SN/redbullmediahouse.com Andreas Kolb gelang der dritte Platz im Weltcup in Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia.

Vier Podestplätze und Europameistertitel

Mit vier Podestplätzen im Weltcup und dem Europameistertitel in diesem Jahr rast Andreas Kolb wie noch kein anderer seiner Landsleute durch den Radsport-Wettbewerb. Die Faszination beim rasanten Bergabfahren sieht Kolb in dem ausgeglichenen Umgang mit Risiko und Kick. Früher hätte sich Kolb selbst als "Limitpilot" bezeichnet, wobei er nur bis zum Maximum riskiert habe und deshalb auch oft Stürze hinnehmen musste. Aus seinen Fehlern erfahren, profitiert der Europameister heute von der antrainierten Entspanntheit: "Ich habe gelernt, nicht mehr zu viel nachzudenken. Ich fahre einfach und habe Spaß dabei." Trotz eines holprigen Starts wegen einer Coronainfektion und eines gebrochenen Ellbogens Anfang des Jahres erweist sich die Saison als Höhepunkt in der Karriere des 26-Jährigen. Die verletzungsbedingte Pause nutzte Kolb, um Druck aus dem Leistungsdenken zu nehmen, und begab sich auf Wandertouren mit seinem Vater.

Erstes Podium in Leogang

Mit 16 Jahren wurde das erste Downhillrad gekauft und kurz darauf die ersten Rennen bestritten. 2018 unterzeichnete der gelernte Kfz-Mechaniker dann seinen ersten Profivertrag. Seither lebt er vom Radsport und trainiert auf der ganzen Welt. Das erste Weltcup Podium seiner Karriere gelang dem Profisportler beim Heim-Weltcuprennen in Leogang im vergangenen Juni: "Leogang war mein Highlight. Es war das erste Mal, dass mein Papa bei einem Weltcup zusah. Und dann mein allererstes Podium im Weltcup überhaupt. Das alles noch dazu zu Hause. Das war schon ziemlich wild", schildert Kolb. Seit Leogang sei viel Druck von dem Sportler abgefallen und er habe an Selbstvertrauen dazugewonnen. Eine Leistungssteigerung sei aber auch schon in der vergangenen Saison zu sehen gewesen. "Es haben oft nur anderthalb Sekunden auf das Podium gefehlt, was bei unserem Sport wirklich nicht viel ist", erzählt Kolb.

Für Rang eins hat es bisher noch nicht gereicht, jedoch bewies der Steirer, dass Leogang keineswegs ein Zufall war. Da in der Disziplin Downhill die ersten fünf Ränge als Podiumsplätze zählen, konnte er noch bei drei weiteren Weltcuprennen am Podest stehen. Höhepunkt seines Erfolgslaufs war das vergangenen Rennen in Snowshoe im US-Bundesstaat West Virginia. Mit einem Rückstand von 1,808 Sekunden auf den Franzosen Amaury Pierron gelang Andreas Kolb der dritte Platz und er erzielte somit die beste Leistung der Männer in der Geschichte des Downhill-Weltcups.

An Champagnerduschen mit Sportlern der Weltspitze seiner Disziplin hat sich das aufsteigende Talent aber noch nicht gewöhnt: "Noch wirkt es wie ein Traum. Ich kann es nicht glauben, dass ich nun dazugehöre!" Seine Gelassenheit möchte Kolb auch für die kommenden Rennen mitnehmen. Schritt für Schritt, lautet die Devise. Zwei weitere Weltcuprennen und eine Weltmeisterschaft stehen noch am Rennkalender. Die nächsten Rennstrecken sollten Kolbs Vorlieben und seinem Können in die Karten spielen. Technisch anspruchsvolle, das heißt wurzelige und steinige Passagen liegen ihm besonders gut. Auf die Frage, ob bei den anstehenden Rennen noch mehr zu holen ist, zeigt sich Kolb gelassen: "Wenn jetzt nichts mehr geht, dann gehe ich nicht mit gesenktem Kopf aus der Saison. Ich werde definitiv die Saison beenden und mehr als zufrieden sein!"

"Ziel ist es natürlich, irgendwann der Beste zu sein!"

Auch im Winter ist Kolb meist auf zwei Rädern vorzufinden, in Gebieten, wo kein Schnee liegt oder, am Motorcross. Sofern die Schneelage einen vielversprechenden Tiefschneetag erlaubt, tauscht er dann wirklich das Sportgerät für Ski ein. Ganz ohne Sport kommt der Oberlippenbartträger dann doch nicht aus.

Kolbs Vorsatz für diese Saison war ein Podiumsplatz im Downhill-Weltcup, mittlerweile gehören ihm vier. Momentan belegt er Platz fünf in der Gesamtwertung des Weltcups. Dennoch hat er klare Vorstellungen für seine Zukunft: "Ich will auf jeden Fall mehr, das ist klar! Ziel ist es natürlich, irgendwann der Beste zu sein."