Stella Hemetsberger bei Thaibox-EM im Halbfinale knapp out

Nach dem WM-Titel im Kickboxen hat die Salzburgerin Stella Hemetsberger eine weitere Medaille nur hauchdünn verpasst.

Bei der Europameisterschaft im Thaiboxen in Antalya (TRK) erreichte die 24-Jährige das Semifinale der Klasse bis 60 kg. Dort unterlag sie am Dienstag der Türkin Kubra Kocakus mit 28:29 Punkten. "Die Niederlage ist ärgerlich, aber ich habe die EM ohne gröbere Verletzungen überstanden", teilte Hemetsberger mit.

Erst vor zwei Wochen hatte die Polizeisportlerin mit WM-Gold in Portugal triumphiert. Nach dem Sieg bei den World Games 2022 war dies der bislang größte Erfolg in der Karriere der Sportlerin des RS-Gym in Siezenheim.