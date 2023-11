Stella Hemetsberger holt Weltmeistertitel im Kickboxen

Die Salzburgerin Stella Hemetsberger hat die Goldmedaille geholt, die ihr in ihrer langen Erfolgsliste noch gefehlt hat. In Albufeira (Portugal) krönte sie sich zur Weltmeisterin in der K1-Kategorie bis 60 Kilo.

BILD: SN/SALZSPORT/CHRISTIAN FEICHTNER Stella Hemetsberger. BILD: SN/SALZSPORT/CHRISTIAN FEICHTNER Stella Hemetsberger.

Im Finale besiegte die 24-Jährige am Freitag die Türkin Devrin Aydim mit 3:0. Davor hatte sie Elizabeth Helton (USA) und Savannah Kincses (AUS) eliminiert. Es ist für die Kämpferin des RS-Gym Salzburg der größte Erfolg nach der Goldmedaille bei den World Games 2022 in den USA. "Überragend, ich bin richtig happy und habe es noch gar nicht so richtig realisiert", sagte eine überglückliche Hemetsberger im SN-Gespräch. "Die ganze WM ist perfekt für mich gelaufen. Mein Team hat mich optimal betreut, ich habe alle Kämpfe dominiert und klar gewonnen. Im Finale hat mit der Türkin sicher die stärkste Konkurrentin gewartet, aber auch sie konnte ich klar besiegen. Einfach richtig cool, dass ich alles umsetzen konnte, was ich mir vorgenommen habe." Sie freut sich nun schon auf daheim: "Heimzukommen und die Goldene mitzubringen, die mir noch gefehlt hat, ist ein Traum!" Hemetsberger, die an der HTL für Maschinenbau mit Auszeichnung maturiert hat, war im Kickboxen bereits Junioren-Europameisterin, Studenten-Weltmeisterin und WM-Dritte. Ihr Trainer Roland Schwarz hat mit Stella Hemetsberger bereits die zweite Erfolgskämpferin an die Weltspitze gebracht. Er war zuvor Trainer von Christin Fiedler, die ebenfalls viele Jahre im Kickbox- und Thaiboxsport Topleistungen gebracht hat. Mit mehreren Weltcupsiegen hat sich Hemetsberger in diesem Jahr in die Favoritenposition gebracht. Die Polizeisportlerin war im Frühjahr auch in ihrer zweiten Disziplin Thaiboxen bei der WM am Start. Die Titelkämpfe in Bangkok brachten dann aber ein enttäuschend frühes Aus. WM-Gold in Portugal war nun mehr als eine Entschädigung.