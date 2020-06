Steyr nach 2:0 gegen Amstetten in 2. Liga weiter Vierter

Vorwärts Steyr hat zum Abschluss der 23. Runde in der 2. Fußball-Liga den SKU Amstetten am Sonntag mit 2:0 (0:0) besiegt. Dank des Doppelpacks von Okan Yilmaz (53., 82.) liegen die Oberösterreicher in der Tabelle weiter auf Platz vier und sind seit der Wiederaufnahme des Spielbetriebs aufgrund der Corona-Pandemie noch unbesiegt. In seither vier Spielen gab es zwei Remis und zuletzt zwei Siege.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Okan Yilmaz war der Matchwinner für Steyr

Amstetten musste nach dem Sieg in Horn hingegen die neunte Saisonniederlage hinnehmen und ist 10. unter 16 Mannschaften. Sieben Runden vor Schluss führt Ried zwei Punkte vor Verfolger Austria Klagenfurt. Quelle: APA