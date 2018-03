Stoch in Lillehammer einsame Klasse

Kamil Stoch bleibt das Maß der Dinge im Skisprung-Weltcup und steuert auch bei der "Raw-Air"-Serie in Norwegen auf den Gesamtsieg zu. Der Weltcup-Leader aus Polen feierte am Dienstag in Lillehammer seinen bereits sechsten Saisonsieg und gewann vor seinem Landsmann Dawid Kubacki (+ 27,7 Zähler) und dem Norweger Robert Johansson (31,7). Bester Österreicher war Stefan Kraft als Achter.

SN/APA (AFP)/TERJE BENDIKSBY Erneut keine Top-Platzierung für Stefan Kraft und seine Kollegen