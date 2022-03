Straka als 35. in Players-Schlussrunde - Lahiri führt

Golfprofi Sepp Straka nimmt die Schlussrunde der Players Championship in Florida am Montagabend (MEZ) von der 35. Stelle aus in Angriff. Dem Austro-Amerikaner fehlten in Ponte Vedra Beach vier Schläge auf die Top Ten. Spitzenreiter Anirban Lahiri aus Indien ist nach drei absolvierten Runden, die sich witterungsbedingt über fünf Tage zogen, sieben Schläge besser.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/P Lahiri führt in Florida