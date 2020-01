Straka auf US-PGA-Tour Vierter, Karriere-Hoch in Rangliste

Der in den USA lebende Österreicher Sepp Straka hat auf der US-PGA-Tour das dritte Top-Ergebnis seiner Karriere eingespielt. Der 26-Jährige beendete den mit 6,7 Millionen Dollar dotierten Bewerb in La Quinta (Kalifornien) am Sonntag als Vierter. Sein zweitbestes Resultat hievte ihn auf den 165. Platz in der Weltrangliste, sein bisheriges Karrierehoch.

