Sepp Straka ist mit einer Par-Runde in die 151. British Open um die legendäre Trophäe Claret Jug sowie um 16,5 Mio. Dollar Preisgeld in Hoylake (England) gestartet. Der Gewinner des PGA-Turniers in Illinois verzeichnete in der 71-er-Auftaktrunde fünf Birdies, drei Bogeys und ein Doppel-Bogey. Die Runde war noch im Gange.

Straka mit solidem Auftakt in Hoylake