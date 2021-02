Straka bei PGA-Turnier in Scottsdale nach 1. Runde 70.

Der Austro-Amerikaner Sepp Straka hat am Donnerstag (Ortszeit) beim PGA-Turnier der Golfer in Scottsdale in Arizona mit einer Par-Runde von 71 Schlägen begonnen. Der 27-Jährige platzierte sich damit auf Position 70 mit realistischen Chancen auf Erreichen des Cut. Straka hatte je drei Birdies (Schlaggewinne) und Bogeys (Schlagverluste) aufzuweisen. Das US-Duo Matthew NeSmith und Mark Hubbard setzte sich mit 63er-Runden in Front.

SN/APA (AFP/GETTY)/Cliff Hawkins Sepp Straka ist in Scottsdale mit einer Par-Runde gestartet (Archiv)

Quelle: APA