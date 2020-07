Straka in Detroit als starker Neunter in das Wochenende

Golfprofi Sepp Straka startet beim Turnier der US-PGA-Tour in Detroit als starker Neunter in das Wochenende. Der Österreicher lieferte am Freitag auf dem Par-72-Kurs eine 66er-Runde mit sechs Birdies ab. Dem in den USA lebenden Österreicher fehlen beim vierten Turnier nach dem Neustart der Saison vorerst nur zwei Schläge auf die Spitze.

SN/APA (AFP/Getty)/Leon Halip Straka blieb am Freitag an der Spitze dran

Straka hält bei der mit 7,5 Millionen Dollar dotierten Veranstaltung bei einem Gesamtscore von 134 und insgesamt zehn Schlägen unter Par, Platz eins teilen sich mit 132 die US-Amerikaner Chris Kirk und Webb Simpson. Zur dritten Runde schlägt Straka (am heutigen) Samstagabend um 19.25 Uhr MESZ ab. Quelle: APA