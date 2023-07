Straka in Detroit auf Rang 9 verbessert - Auch Schwab im Cut

Die österreichischen Profi-Golfer Sepp Straka und Matthias Schwab werden beim PGA-Turnier in Detroit auch am Wochenende dabei sein. Nach einer 68er-Runde zum Auftakt machte es der Wiener Straka am Freitag u.a. nach drei Birdies auf den letzten vier Löchern mit 66 Schlägen (6 unter Par) noch besser und lag mit 10 unter Par auf Rang neun. Sein Rückstand auf ein aus dem US-Amerikaner Taylor Moore und dem Kanadier Taylor Pendrith gebildetes Führungsduo beträgt nur drei Schläge.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Straka sah genau hin und schaffte auf Loch 17 ein Birdie

Der Steirer Schwab steigerte sich nach einer 71er-Auftaktrunde im zweiten Umlauf auf 69 Schläge, was in Summe mit vier unter Par und Rang 64 exakt für das Weiterkommen reichte.