Straka in Memphis weiterhin Zweiter

Golfprofi Sepp Straka hat sich beim mit 15 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier St. Jude Championship in Memphis auf dem zweiten Platz gehalten. Der gebürtige Wiener benötigte nach der 64 zum Auftakt und 66 in der zweiten Runde am Samstag 68 Schläge und hält bei 12 unter Par (198). Auch der führende US-Amerikaner J.J. Spaun kam auf 68 Schläge, somit ist er weiterhin nur um einen Schlag besser als Straka.

"Es war viel Gutes, viel Schlechtes, aber insgesamt bin ich ziemlich zufrieden damit", sagte der Austroamerikaner über seine Samstags-Runde. "Ich habe gut durchgehalten", freute sich der 29-Jährige, dass er "die wenigen Birdie-Putts, die ich hatte, umwandeln" konnte.