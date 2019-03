Straka in Punta Cana bei Halbzeit Elfter

Profigolfer Sepp Straka hat sich am Freitag auch auf der zweiten Runde des PGA-Turniers in Punta Cana in der Dominikanischen Republik im Spitzenfeld gehalten. Der gebürtige Wiener spielte eine 70er-Runde (zwei unter Par) und fiel vom fünften auf den geteilten elften Platz zurück. Sein Rückstand auf den südkoreanischen Spitzenreiter Im Sung-jae beträgt zur Halbzeit vier Schläge.

SN/APA (Archiv/AFP/Getty)/Matt SULL Straka spielte eine 70er-Runde