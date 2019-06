Straka nach starker Schlussrunde mit Top-Ergebnis in Detroit

Der aus Wien stammende Golf-Profi Sepp Straka hat zum dritten Mal in seiner Karriere ein PGA-Turnier unter den Top 20 beendet. Der 26-Jährige spielte am Sonntag beim mit 7,3 Millionen US-Dollar dotierten Bewerb in Detroit eine 67er-Schlussrunde (fünf unter Par) und notierte gesamt 272 Schläge bzw. 16 unter Par.

