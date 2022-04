Straka schafft bei Masters-Debüt sicher den Cut

Golfprofi Sepp Straka hat bei seinem Debüt beim legendären Masters in Augusta sicher den Cut geschafft. Der 28-jährige Austroamerikaner spielte am Freitag bei diesem Major-Turnier nach einer 74 vom Vortag eine 72er-Runde und lag damit nach zwei Tagen mit dem Gesamtscore von 146 um zwei Schläge über dem ominösen Strich. Damit war dem ersten österreichischen Gewinner auf der weltweit wichtigsten Tour (PGA-Tour) auch ein Anteil am hohen Preisgeld sicher.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/D Sepp Straka steigerte sich beim Masters auf eine Par-Runde

Straka war nach einem Doppelbogey am siebenten Loch vorerst unter die Cut-Linie gerutscht, spielte sich mit einem Schlaggewinn auf der neunten Spielbahn aber wieder zurück. Am zwölften Loch machte er den doppelten Schlagverlust mit einem weiteren Birdie wett und ließ wenig später noch eines folgen (15. Loch). Am 18. Loch kassierte der Austro-Amerikaner ein weiteres Bogey, womit er diese Runde mit Par schloss. Die Führung hatte vorerst mit dem dreifachen US-Saisonsieger Scottie Scheffler der neue Weltranglistenerste mit gesamt vier unter Par inne, gefolgt vom südkoreanischen Vortagesführenden Im Sunjae und dem Südafrikaner Charl Schwartzel. Diese beiden hatte je einen Schlag Rückstand und ihre Runde schon beendet. Scheffler war da bei der Hälfte. Tiger Woods vermochte zunächst nicht an die Leistung des Vortages (Zehnter mit eins unter Par) anzuschließen. Der fünffache Masters-Champion, der 14 Monate nach schweren Beinverletzungen als Folge eines Autounfalls zurückkehrt, lag auf der zweiten Runde nach elf Löchern drei Schläge über dem Platzstandard und insgesamt gleichauf mit Straka und zahlreichen weiteren Major-Gewinnern knapp innerhalb der Top 30.