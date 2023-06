Straka spielt bei US Open zum Start eine Par-Runde

Sepp Straka ist mit einer Par-Runde in die 123. US Open der Profigolfer gestartet. Österreichs einziger Teilnehmer beim dritten Major-Turnier des Jahres beendete am Donnerstag im Los Angeles Country Club in der Promi-Gegend Beverly Hills seine Runde mit 70 Schlägen. Der 30-Jährige verbuchte zwei Bogeys und zwei Birdies. Der Großteil des hochklassigen Feldes war noch auf dem Kurs, als Straka sein Tagwerk beendet hatte.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Straka schaffte bei den US Open eine Par-Runde

Das Turnier auf der anspruchsvollen Anlage in Kalifornien steht in besonderem Fokus, ist es doch der erste Bewerb seit der überraschend verkündeten Allianz zwischen PGA, LIV und World Tour.