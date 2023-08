Straka startet stark in Tour Championship in Atlanta

Sepp Straka ist am Donnerstag mit einer starken Vorstellung in die Tour Championship der Golfprofis gestartet. Der Wiener schrieb im Finale des FedEx Cups in der ersten Runde eine 66 an und blieb damit vier unter Par. Straka, der die Qualifikation für das elitäre 30er-Feld zum zweiten Mal in seiner Karriere geschafft hatte, startet in Atlanta als erster Teilnehmer ins mit 75 Mio. Dollar dotierte Turnier. Vor einem Jahr wurde er auf dem Par-70-Kurs im East Lake GC Siebenter.

BILD: SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/K Straka schlägt in Atlanta unter Beobachtung ab

Topfavorit ist der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler, der mit einer -10 (und damit 10 Schlägen Vorsprung auf Straka) wie 2022 aus der Pole Position startet. Vorjahressieger Rory McIlroy galt als Mitfavorit, der Nordire wurde vor der ersten Runde laut Berichten aber von Muskelproblemen im Rücken geplagt. Hinter Scheffler gingen der Norweger Viktor Hovland mit -8 an den Start.