Der österreichische Golfprofi Sepp Straka muss beim mit 7,2 Mio. Dollar dotierten PGA-Turnier in Cromwell/Connecticut um den Cut kämpfen. Der gebürtige Wiener benötigte am Donnerstag 70 Schläge und lag nach der Par-Auftaktrunde auf Rang 87. Mit 64er-Runden lagen sechs Spieler nach dem ersten Tag gleichauf in Führung.

SN/APA (AFP/GETTY/Archiv)/Matt SULL Straka muss beim PGA-Turnier um den Cut kämpfen