Straka und Nemecz schaffen Cut in Surrey

Die beiden österreichischen Golf-Profis Sepp Straka und Lukas Nemecz haben am Freitag den Cut bei der BMW PGA Championship in Surrey (England) geschafft. Straka lag bei Halbzeit im Wentworth Club mit gesamt acht unter Par auf Rang sieben, Nemecz ging mit drei unter Par als 39. in das Wochenende. In Führung lagen die beiden Schweden Ludvig Aaberg und Sebastian Söderberg mit je zehn unter Par.

Straka liegt im Wentworth GC in den Top Ten

Straka spielte eine starke 66er-Runde und machte damit 26 Plätze gut. Der 30-Jährige schaffte auf den ersten sechs Löchern drei unter Par und legte auf den Bahnen 11, 12 und 18 Birdies nach. Nemecz spielte eine 70er-Runde und freute sich über ein zuletzt rares Erfolgserlebnis. "Ich bin sehr froh, endlich wieder einen Cut zu machen. Ich habe zuletzt sechs Cuts verpasst, das ist mir in meiner Profikarriere noch nie passiert. Ich bin technisch wieder dort, wo ich sein will", sagte Nemecz, der sich von einem "Katastrophenstart" (Nemecz) mit drei Schlagverlusten auf den ersten drei Löchern nicht aus der Bahn werfen ließ.