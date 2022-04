Straka und Schwab starten in Hilton Head stark

Sepp Straka und Matthias Schwab sind vielversprechend in das PGA-Turnier in Hilton Head gestartet. Straka glänzte wenige Tage nach seinem gelungenen Masters-Debüt mit einer 66er-Runde. Der Austro-Amerikaner war dank sechs Birdies bei einem Bogey geteilter Dritter. Der als Nachrücker gerade noch ins Feld gerutschte Schwab benötigte am Donnerstag nur einen Schlag mehr und reihte sich vier unter Par an der zehnten Stelle ein.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/J Straka gut in Schwung

In Führung setzte sich mit einer famosen 63 von acht unter der Tour-Rookie Cameron Young (USA). Alleiniger Zweiter war der Chilene Joaquin Nieman (65).