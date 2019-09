Golf-Profi Sepp Straka hat beim ersten Turnier der neuen PGA-Saison den Cut denkbar knapp verpasst. Nach einer 71er-Auftaktrunde und nur Rang 115 machte der Wiener am Freitag (Ortszeit) beim mit 7,5 Mio. Dollar dotierten Greenbrier Classic in West Virginia mit einer starken 66er-Runde zwar 46 Plätze gut, scheiterte bei 3 unter Par letztlich aber um einen Schlag am Einzug ins Preisgeld-Wochenende.

SN/APA (AFP/Getty)/Jared C. Tilton Straka lie§ sich die Laune offenbar nicht verderben