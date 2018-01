Straßensperre nach Adelboden bleibt - Weltcup findet statt

Der alpine Ski-Weltcup der Herren am kommenden Wochenende in Adelboden soll trotz der Sperre der Zufahrtsstraße stattfinden. Mannschaften und Offizielle werden über eine Notfall-Straße geleitet und sollen am Freitag anreisen. Für die Zuschauer soll eine behelfsmäßige Notbrücke gebaut werden.

SN/APA (Keystone)/PETER SCHNEIDER Straßenschaden soll überbrückt werden