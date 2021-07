Stress macht auch Sportstars verletzlich

Naomi Osaka zieht in Paris zurück. Simone Biles in Tokio. Warum zerbrechen Sportsuperstars an der ungewohnten Szenerie rund um Großereignisse? Ein Sportpsychologe erklärt.

SN/AP US-Turnstar Simone Biles wird in Tokio bei wegen mentaler Probleme bei keinem Bewerb mehr an den Start gehen.