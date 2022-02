Strolz geht im Ski-Mixed-Parallelbewerb auf 3. Medaille los

Nach Gold in der alpinen Kombination und Silber im Slalom hofft Johannes Strolz bei den Olympischen Winterspielen in Peking noch auf eine dritte alpine Ski-Medaille. Der 29-jährige Vorarlberger geht am Samstag (ab 03.00 Uhr) gemeinsam mit Michael Matt und Stefan Brennsteiner sowie Katharina Huber, Katharina Liensberger und Katharina Truppe im Mixed-Team-Parallelbewerb an den Start. Das Rennen um die Podestplätze dürfte dabei ein recht offenes werden.

Strolz will sein Medaillenkonto weiter aufbessern

Die Entscheidung fällt auch im Zweierbob der Frauen, wo Katrin Beierl und Jennifer Onasanya nach dem ersten Tag auf Rang zehn liegen. Der 3. Lauf startet um 13.00 Uhr, der vierte um 14.30. Im Vierer der Männer gehen erst die ersten beiden Läufe (02.30/04.05) über die Bühne, Österreich I besteht aus Benjamin Maier/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber, für Österreich II gehen Markus Treichl/Markus Glück/Sebastian Mitterer/Robert Eckschlager an den Start. Im Eisschnelllauf-Massenstart der Männer (ab 08.00) hofft Gabriel Odor auf eine gute Platzierung.