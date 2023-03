Stürmerstar Mbappé wird neuer Kapitän von Frankreichs Team

Superstar Kylian Mbappé führt künftig die französische Fußball-Nationalmannschaft als Kapitän an. Teamchef Didier Deschamps bestimmte den 24-jährigen Offensivspieler von Paris St. Germain zum Nachfolger von Hugo Lloris, wie der französische Verband am Dienstag mitteilte. Der Tormann war nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Finale aus der "Équipe tricolore" zurückgetreten. Die Franzosen starten am Freitag in Paris gegen die Niederlande in die EM-Qualifikation.

BILD: SN/APA/AFP/GABRIEL BOUYS Der Stürmer übernimmt vom Torhüter die Führungsrolle

"Kylian erfüllt alle Voraussetzungen, um diese Verantwortung zu übernehmen", sagte Deschamps in einem Interview des TV-Senders TF1. Sowohl auf dem Platz als auch abseits davon sei Mbappé ein verbindendes Element. Der WM-Torschützenkönig hat in seinen bisherigen 66 Länderspielen 36 Treffer erzielt und war Mitglied des Weltmeisterteams von 2018. Neben Mbappé galt auch Antoine Griezmann von Atlético Madrid als Kandidat für die Kapitäns-Rolle. Er soll nun Mbappés Stellvertreter werden. Laut der Zeitung "Le Figaro" denkt Griezmann allerdings aufgrund des Deschamps-Votums pro Mbappé über einen Rücktritt aus der Nationalelf nach. Der seit diesem Dienstag 32-jährige Stürmer wolle demnach noch die beiden Länderspiele gegen die Niederlande und in Irland (27. März) abwarten und dann eine Entscheidung fällen.