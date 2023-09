Sturm-Gegner Sporting in Portugal weiter ungeschlagen

Sporting Lissabon, Gegner von Sturm Graz in der Fußball-Europa League und am vergangenen Donnerstag 2:1-Sieger im ersten Duell, bleibt in der portugiesischen Meisterschaft ungeschlagen. Am Montagabend gab es einen 2:0-Erfolg über Rio Ave Vila de Conde. In der Tabelle hat der Hauptstadt-Club nach sechs Spielen als Leader 16 Punkte auf dem Konto und damit ebensoviele wie FC Porto und einen mehr als das drittplatzierte Benfica Lissabon, Salzburgs Gegner in der Champions League.

BILD: SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Sporting in Portugal auf Erfolgskurs

Die Sporting-Treffer erzielten Paulinho (10.) und Marcus Edwards (26.).